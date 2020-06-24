Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по российской экономике на этот год

Там считают, что ВВП страны сократится на 6,6% против оценки в 5,5, которую фонд озвучивал в апреле. При этом, в будущем году рост составит 4,1%. Экономический спад МВФ объясняет кризисом, который возник из-за пандемии коронавируса, а также снижение ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен.

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по падению ВВП России на 6,6% в 2020 году можно назвать оптимистичным. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. «Падение российской экономики будет большим, чем прогнозирует МВФ. На самом деле оно составит около 10%. Но время до конца года есть, поэтому МВФ еще не раз скорректирует прогноз», — пояснил эксперт. Как добавил И.Николаев, цифру в 6,6% МВФ получил, опираясь на российскую статистику, поэтому пока прогноз кажется оптимистичным. Как стало известно, Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по ВВП России который, как ожидается, упадет на 6,6% в нынешнем году, но вырастет на 4,1% в следующем году.