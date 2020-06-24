Вход на некоторые станции метро в Москве могут ограничить после завершения салюта

Ограничения могут ввести на станциях «Ломоносовский проспект», «Университет» и «Спортивная». Кроме того, «Воробьевы горы» могут закрыть не только на вход, но и на выход, сообщила пресс-служба подземки. Там отметили, что будут исходить из текущей ситуации. Пиротехническое шоу в честь юбилея Победы начнется на Лужнецкой набережной в 23 часа и продлится 15 минут.
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