Спецпрокурор по Косово подозревает лидера непризнанной республики бывшего спикера парламента в военных преступлениях

Спецпрокурор по Косово подозревает лидера непризнанной республики Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. Об этом говорится в пресс-релизе прокуратуры. По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косово 24 апреля. В нем отмечается, что Тачи, Весели и ряду других лиц в числе прочего вменяются убийства почти 100 человек, похищения людей, преследования и пытки. Подчеркивается, что решение о публикации данной информации связано с тем, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда.