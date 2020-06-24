В РПЦ поддержали введение повышенных налогов на доход свыше 5 миллионов в год

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал правильным решение президента Владимира Путина.

Увеличение ставки налога на доходы физических лиц «нравственно оправданно» и поможет преодолеть расслоение в обществе, так считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. По его словам, церковь неоднократно называла «одним из серьезнейших вызовов государству и обществу» преодоление разрыва между богатыми и бедными. Об этом Легойда написал в своем Telegram-канале. И отметил, что многие состоятельные люди давно жертвуют более 15% своих доходов на нужды неимущих.

Кроме того, Владимир Легойда привел цитату патриарха Кирилла о том, что чем больше разрыв в доходах между слоями населения, тем больше в обществе накапливается негативной энергии и критики. Глава Русской православной церкви говорил, что данная тема касается политики, социальной и духовной сферы. До предложения Владимира Путина о разграничении налогов для тех, кто зарабатывает больше и меньше, ставка была едина для всех — 13%. Как рассказал глава государства, дополнительно поступившие в бюджет деньги пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, на покупку лекарств и медицинской техники, а также на проведение операций.

В Госдума пообещали как можно скорее создать законодательную основу для реализации инициативы президента.