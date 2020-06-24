В Кремле сегодня вручены государственные премии

В этом году впервые сразу два лауреата за достижения в области гуманитарной деятельности. Это композитор Давид Тухманов и главный врач Филатовской больницы Валерий Вечорко. Президент Путин поздравил лауреатов. Среди лауреатов госпремии и народный артист России Константин Хабенский. Он получил награду за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.