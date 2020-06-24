Футболисты и тренерский штаб «Локомотива» изолировались на базе в Баковке из-за коронавируса в премьер-лиге

Футболисты и тренерский штаб московского клуба «Локомотив» изолировались на базе в Баковке из-за коронавируса в премьер-лиге. Как говорят в «Локомотиве», клуб не хочет рисковать, поскольку борется за первые места и выход в лигу чемпионов. Сейчас команда занимает второе место в чемпионате России. На 27 июня намечен матч с «Рубином», а на 30 – с «Крыльями советов», 17 июня на изоляцию ушли футболисты клуба «Ростов» после того, как у нескольких игроков выявили коронавирус. Есть заразившиеся в московском «Динамо» и в команде «Уфа».



Клубы Российской премьер-лиги обсудят регламент, который был принят перед возобновления чемпионата России. Уже в первом туре возникло несколько скандальных ситуаций. Два клуба в полном составе вынуждены были уйти на карантин, после того, как у футболистов был обнаружен коронавирус. Сочи отказал Ростову в переносе матча и команде пришлось играть, выставив юных игроков из Академии, но уже через день Динамо удалось договориться с Краснодаром о переносе. При этом, РПЛ самоустранилась, предоставив решать проблемы самим клубам, хотя по регламенту, решение в форс-мажорной ситуации принимает именно руководство Лиги. Президент Сергей Прядкин до сих пор не озвучил позицию РПЛ по спорным вопросам. Клубам предстоит выработать универсальный алгоритм, кроме того, решить после консультации с Роспотребнадзором, нужно ли отправлять на карантин всех игроков команды, где появились новые случаи КОВИД19 или можно ограничится только теми, кто заболел.



Встреча представителей российских клубов пройдет в он-лайн режиме с помощью Зум.