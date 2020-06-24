Пандемия коронавируса могла стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Пакистане

Аэробус разбился 22 мая при заходе на посадку в Карачи. Пилоты во время полета отвлекались и обсуждали пандемию, — следует из расшифровки бортового самописца. Самолет начал заходить на посадку с большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили экипажу, однако, пилоты это предупреждение проигнорировали. В результате катастрофы погибли 97 человек, находившихся на борту. Еще 10 человек на земле получили травмы разной степени тяжести. Самолет упал на жилой квартал.
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