Пандемия коронавируса могла стать причиной катастрофы пассажирского самолета в Пакистане

Аэробус разбился 22 мая при заходе на посадку в Карачи. Пилоты во время полета отвлекались и обсуждали пандемию, — следует из расшифровки бортового самописца. Самолет начал заходить на посадку с большой высоты. Это заметили диспетчеры и сообщили экипажу, однако, пилоты это предупреждение проигнорировали. В результате катастрофы погибли 97 человек, находившихся на борту. Еще 10 человек на земле получили травмы разной степени тяжести. Самолет упал на жилой квартал.