В Бразилии суд обязал президента Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах, — сообщает агентство Reuters. С начала эпидемии Болсонару отказывался признавать серьезность ситуации и называл COVID-19 легкой простудой. Между тем, Бразилия на втором месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом. По данным института Джонса Хопкинса, в стране более одного миллиона человек с COVID-19, и ежедневно заражаются по несколько тысяч.