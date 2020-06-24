Саратовские депутаты устроили накануне потасовку в думе и кидались бутылками

Конфликт коммунистов и единороссов впервые дошел до рукоприкладства.

На мандатной комиссии на 12-ом часу заседания рассматривали возможное нарушение депутатской этики парламентариями Дмитрием Чернышевским от «Единой России» и Николаем Бондаренко от КПРФ. Во время выступления главы комиссии Николая Бушуева депутат Бондаренко снимал происходящее на телефон. Директор «ГТРК Саратов», единоросс Дмитрий Петров начал светить фонариком в камеру. Сидящий рядом с ним главврач клиники глазных болезней, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук нецензурно попросил коммуниста прекратить съемку и кинул ему в голову бутылку с водой под общий смех и аплодисменты большинства. За коллегу заступился глава фракции КПРФ в облдуме Александр Анидалов. Потасовка приняла массовый характер.

В это время депутат «Единой России» Дмитрий Чернышевский подбежал и начал бить коммуниста Николая Бондаренко по спине кулаком.

Сегодня один из участников конфликта Анатолий Ципящук заявил, что сожалеет о произошедшем, извинился перед единороссами и избирателями. Депутат Николай Бондаренко обратился с заявлением в следственный комитет.

Председатель саратовской облдумы Александр Романов, комментируя конфликт, заявил, что депутаты не справились со своими эмоциями из-за усталости.

Заседание саратовской областной думы побило рекорд продолжительности. Оно длилось 14 часов.