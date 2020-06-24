Мать погибшей чеченки Мадины Умаевой публично извинилась перед главой республики за свои слова о причинах смерти дочери. Она считала ее жертвой домашнего насилия и обвиняла в случившемся зятя. Но Рамзан Кадыров, объявив в мэрии Грозного результаты вскрытия, заявил, что смерть не была насильственной. Он осудил практику вскрытия трупов и призвал женщин с пониманием относиться к побоям в браке.

Полиция Грозного, оказавшаяся на месте происшествия одной из первых, не установила фактов насильственной смерти. Об этом сказал в эфире телеканала «Грозный» замначальника отдела полиции по гудермесскому району Ибрагим Корсаев.

23-летняя Мадина Умаева скончалась 12 июня. Родственники со стороны мужа заявили, что она упала с лестницы во время эпилептического припадка, и похоронили ее той же ночью. Между тем, соседи рассказывали о криках, доносившихся из дома и говорили, что муж женщины избил ее до смерти.