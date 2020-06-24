Международный валютный фонд ухудшил свой апрельский прогноз по мировому ВВП

Как ожидается, он упадет на 4,9% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,4% в следующем. Об этом говорится в опубликованном сегодня июльском бюллетене «Перспективы развития мировой экономики». Отмечается, что пандемия COVID-19 оказала более негативное влияние на экономическую активность в первой половине года и восстановление прогнозируется более плавным, чем ожидалось ранее.

Как указывается в докладе, МВФ ухудшил свои прогнозы по мировому ВВП в 2020 году на 1,9 процентного пункта, а в следующем году — на 0,4 п. п.