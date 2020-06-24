Игроки и тренеры московского футбольного клуба «Локомотив» перешли на режим изоляции

Они переселились на базу команды в подмосковной Баковке. Такое решение принято в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в Российской премьер-лиге, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон в РПЛ возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией. Из восьми матчей 23-го тура чемпионата были сыграны семь. Матч «Краснодар» — «Динамо» перенесен на 19 июля из-за того, что у трех футболистов московского клуба диагностировали коронавирус. Инфекцию также выявили у шестерых игроков «Ростова», из-за чего против «Сочи» сыграли юниоры.

