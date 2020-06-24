В РПЦ считают «нравственно оправданным» повышение налогов для богатых

Введение прогрессивной шкалы на доходы физических лиц, поможет преодолеть имущественное расслоение, написал в Telegram-канале председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Он также напомнил, что церковь неоднократно определяла преодоление разрыва между богатыми и бедными как «один из серьезнейших вызовов государству и обществу».

С инициативой повысить ставку НДФЛ до 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год накануне выступил президент Владимир Путин.