Дело экс-главы «Русгидро», обвиняемого в завышении своей премии на 73 миллиона рублей, прекращено спустя четыре года

Дело экс главы «Русгидро» Евгения Дода, обвиняемого в завышении своей премии на 73 миллиона рублей, прекращено спустя четыре года. Следствие подтвердило, что он к этому не причастен, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Коблева. По его словам, также прекращено уголовное преследование бывшего главного бухгалтера «Русгидро» Дмитрия Финкеля.

Главу компании арестовали в июне 2016 года, а в декабре перевели под домашний арест. Сначала его обвинили в мошенничестве, затем дело переквалифицировали на растрату. В сентябре 2017-го Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула материалы следователям из-за нестыковок в финансовых экспертизах. В том же месяце Дода и Финкеля отпустили из-под домашнего ареста. Фигуранты компенсировали компании почти 200 миллионов рублей, хотя «Русгидро» подавала иск к Доду более чем на 700.