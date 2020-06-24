Игроки и тренеры московского ФК «Локомотив» переселились на базу команды в Баковке, где будут соблюдать режим изоляции

Игроки и тренеры московского футбольного клуба «Локомотив» переселились на базу команды в подмосковной Баковке, где будут соблюдать режим изоляции, — сообщает пресс-служба клуба. Команда приняла такое решение в связи с участившимся случаями заражения коронавирусом в российской премьер-лиге. В воскресенье РФС объявил о переносе матча между «Краснодаром» и московским «Динамо». У трех футболистов столичного клуба выявлен коронавирус. Кроме того, заразились игроки клубов «Ростов» и «Уфа».
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