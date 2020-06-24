Москалькова сообщила, что вопрос возвращения Бута и Ярошенко в РФ обсуждается, однако переговоры пока не завершены

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения Виктора Бута и Константина Ярошенко в Россию обсуждается, однако переговорный процесс пока не завершен.

Скорее всего американца Пола Уилана осудили за шпионаж в качестве некоего «обменного фонда», но пока непонятно на кого его обменяют, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин.

Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.