В министерстве обороны считают, что инцидент во время парада в Севастополе не представлял угрозу для зрителей

Очевидцы ранее рассказали, что танк Т-34 едва не въехал в толпу.

Никаких ситуаций, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета к месту проведения парада в Севастополе не было, говорится в заявлении пресс-службы Южного военного округа. Там описали инцидент так: экипаж танка Т-34 при совершении поворота максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку на безопасном удалении от зрителей. Произошедшее никак не повлияло на движение остальной колонны военной техники.

Один из очевидцев ранее рассказал «Эху», что танк времен 40-х готов задымился и на повороте не смог совершить маневр и поехал прямо, остановившись за три метра до ограждения, за которым находились зрители. На фотографиях видно, что остановился прямо около толпы. Никто не пострадал. Танк починили, но далеко отъехать он не смог, после чего его эвакуировали.

В параде в Севастополе приняли участие около пяти тысяч военнослужащих.