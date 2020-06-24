Суд признал законным задержание Виктора Бабарико – бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента

Центральный районный суд Минска признал законным задержание Виктора Бабарико – бывшего главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии. Об этом сообщили защитники задержанного Дмитрий Лаевский и Александр Пыльченко. По их словам, заседание проходило в закрытом режиме. Юристы намерены обжаловать вердикт. Они говорят о грубом нарушении права Бабарико на защиту. Адвокаты не смогли с ним встретиться в СИЗО, им отказали, сославшись на эпидемию коронавируса.
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