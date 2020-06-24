Мать погибшей в Чечне девушки извинилась перед Рамзаном Кадыровым за свои слова о домашнем насилии

Мать погибшей в Чечне девушки извинилась перед главой республики Рамзаном Кадыровым за свои слова о домашнем насилии. Хутмат Давлетмирзаева обвиняла зятя в убийстве дочери.

Извинения матери 23-летней Мадины Умаевой показали в эфире Чеченской Государственной Телерадиокомпании «Грозный» во вторник вечером, пишет сайт «Кавказ Реалии». Сюжет был посвящен обстоятельствам смерти девушки. В ходе него показали собрание в мэрии Гудермеса, где Рамзан Кадыров объявил результаты вскрытия тела и подчеркнул, что следов насильственной смерти не обнаружено. Глава Чечни потребовал от матери Мадины Умаевой сообщить ему, где она получила информацию о том, что дочь убили. Хутмат Давлетмирзаева ответила, что ей рассказали о криках в доме зятя в день смерти дочери, поэтому возникло подозрение в убийстве. По словам матери, у Мадины не было хронических заболеваний, которые могли стать причиной смерти. Другие родственники настаивают, что ее убил супруг Висхаджи Хамидов в результате конфликта с участием свекрови. Как отмечают родные, муж до смерти избил жену.

В итоге глава Чечни распорядился забрать у бабушки внучек и передать их отцу, Висхаджи Хамидову.