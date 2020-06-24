Лавров: Россия поддержит Венесуэлу в ее противостоянии внешнему диктату

Россия поддержит Венесуэлу в ее противостоянии внешнему диктату, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня в Москве он встретился со своим венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой. Завтра министры встретятся с вице-премьером российского правительства Юрием Борисовым, чтобы обсудить экономическое сотрудничество двух стран, — сообщает «Коммерсантъ».