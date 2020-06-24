Российская премьер-лига вступилась за болельщиков московского «Спартака», против которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, — сообщает Спорт24. 20 июня московская полиция сообщила о задержании болельщиков, провожавших команду на матч против тульского «Арсенала». Болельщики использовали баннеры и пиротехнику. В РПЛ не видят признаков уголовно наказуемого деяния.