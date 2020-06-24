Российская премьер-лига вступилась за болельщиков московского «Спартака», против которых возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, — сообщает Спорт24. 20 июня московская полиция сообщила о задержании болельщиков, провожавших команду на матч против тульского «Арсенала». Болельщики использовали баннеры и пиротехнику. В РПЛ не видят признаков уголовно наказуемого деяния.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…