На заседании Саратовской областной думы подрались депутаты

Это произошло во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.
Спикер Думы Александр Романов объяснил, что у депутатов сдали нервы из-за продолжительного заседания – оно шло более 12 часов, — сообщает РБК.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это произошло во время обсуждения вопроса о нарушении депутатской этики.
Спикер Думы Александр Романов объяснил, что у депутатов сдали нервы из-за продолжительного заседания – оно шло более 12 часов, — сообщает РБК.
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…