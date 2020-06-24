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15:04, 24 июня 2020

Несколько десятков участников сходки криминальных авторитетов в Москве задержали силовики

Им в ходе операции пришлось открыть огонь.

Полицейские машины припаркованы по обе стороны дороги, тут же автозак, множество силовиков – эти кадры около одного из заведений на Алтуфьевском шоссе сняли проезжающие мимо водители. Там накануне вечером происходило задержание, как пишет агентство ТАСС, преступных лидеров из кавказских республик. Некоторые из них оказались вооружены. Операцию проводила полиция совместно с ФСБ. Один человек оказал сопротивление, силовики открыли огонь, ранив его. О состоянии мужчины ничего неизвестно.

Задержано порядка 30 человек, находившихся в кафе. Их, по данным источника ТАСС, проверят по базам лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона. Оружие изымут для экспертизы и проверят его легальность, а также не использовалось ли оно при совершении преступлении.

В правоохранительных органах пока подтвердили лишь факт проверки сообщения о стрельбе в заведении на севере Москвы.



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