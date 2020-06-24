На одном из форумов в даркнете опубликована база с номерами телефонов миллионов пользователей Телеграма

На одном из форумов в даркнете опубликована база с номерами телефонов и уникальными идентификаторами миллионов пользователей Телеграма. Об этом сообщает издание «Код.Дурова». С помощью ников журналисты нашли в базе телефонные номера пользователей, в том числе сотрудников редакции.

В пресс-службе Телеграма подтвердили факт существования базы и добавили, что больше половины контактов неактуальны, почти 70% аккаунтов в базе это пользователи из Ирана и еще 30% — из России.