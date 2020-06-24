Россия может оказаться в списке стран, гражданам которых с 1 июля не разрешат въезжать в страны ЕС

Такие меры могут коснуться США и Бразилии. Об этом пишет газета The New York Times.

Основываясь исключительно на научных данных, в Еврокомиссии считают, что президенты Дональд Трамп, Жаир Болсонару и Владимир Путин принимали схожие меры в борьбе с коронавирусом, которые отличали пренебрежительное отношение к пандемии, игнорирование рекомендаций ученых и медленная реакция на вспышки инфекции, пишет газета. При составлении все еще рассматриваемого перечня стран, подпадающих под ограничения, учитывалось, в первую очередь, среднее количество зараженных на 100 тысяч населения за последние полмесяца. Если в ЕС это число составляет 16 человек, то в России и США, соответственно – 80 и 107. Нью-Йорк Таймс отмечает, что помимо ряда развивающихся стран, таких как Уругвай, Куба и Вьетнам, Европа, скорее всего, откроется и для Китая, первоисточника эпидемии, которому почти удалось остановить распространение болезни. После окончательного утверждения дипломатическими ведомствами, в начале следующей недели список будет представлен на утверждение 27-ю странами ЕС. Несогласие с ним со стороны хотя бы одного члена Евросоюза может привести к частичному закрытию границ внутри объединенной Европы, сообщает Нью-Йорк Таймс.

Как пишет газета, по мере того, как большинство членов ЕС хотят открыть свои границы для возобновления туризма и авиаперевозок, такие государства как Дания, например, по-прежнему не готовы к приему гостей из стран, не входящих в Евросоюз.