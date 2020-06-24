Новая волна коронавируса распространяется по миру

Ситуация осложнилась в Австралии, Китае и Азербайджане.

В Австралии за последнюю неделю зафиксировали около 150 случаев заражения. Руководство штата Виктория обратилось за помощью к министерству обороны страны и властям соседних регионов из-за вспышки коронавируса. Там не хватает врачей и местные власти просят привлечь военных медиков к борьбе с COVID-19. Всего в Австралии зарегистрировано около 7,5 тысяч заболевших коронавирусом. Свыше 100 человек умерли от последствий инфекции. При этом в стране уже отменили большую часть ограничений.

В то же время специалисты призывают серьезно относиться к возможности второй волны эпидемии по всему миру, сказал директор национального института инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Все новые случаи коронавируса выявляют и в Китае. Там заразились 15 человек, из них 12 — в активной форме и 3 бессимптомных носителя. В Азербайджане за сутки выявлено 508 случаев инфицирования коронавирусом. Это самые высокие показатели за все время распространения COVID-19 в этой стране.

В России за последние сутки от коронавируса умерли 154 человека.