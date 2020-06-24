Множество людей, несмотря на призывы властей, пришли сегодня посмотреть на прохождение техники в центре Москвы

Подходы к Тверской улице были перекрыты за несколько десятков метров. Чтобы увидеть хоть часть военной техники люди останавливались на переходе через Страстной бульвар. Полицейские пытались регулировать движение, но людей приходило все больше и больше и со временем пешеходный переход у театра мюзикла был заполнен. Чтобы оградить хотя бы часть дороги от наплыва толпы, подогнали две поливальные машины. Те, кто сумел задержаться у выходов из метро, стояли плотными рядами, между ними по одному двигались люди. В масках были от силы треть. В перчатках – практически одни росгвардейцы из оцепления и полиция. Естественно, ни о какой социальной дистанции речи и не идет. Но стражи порядка не делают замечаний за нарушение требований о дистанции и ношении масок в общественных местах.

Многие зрители приехали с семьями.

Техника по Новому Арбату шла больше получаса. И уже под конец, обгоняя самоходки и тягачи, в сторону области поехали представительские автомобили со спецсигналами и в сопровождении полиции.

Многие из тех, кто приехал с семьями, после парада, как отмечает корреспондент «Эха», остались гулять в центре столицы.