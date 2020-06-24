Жители Екатеринбурга смогли посмотреть парад в честь 75-й годовщины Победы

По центру города промаршировали 2 тысячи военных, проехала тяжелая техника, а летчики повторили воздушную часть парада, которую уже показывали 9 мая.

Парад на Площади 1905-го года всё-таки стал праздником для нескольких сотен екатеринбуржцев. Шествие военных и бронетехники посмотрели те, кто не побоялся очередей на пунктах измерения температуры. Судя по фото в СМИ и соцсетях, многие зрители старались соблюдать на параде масочный режим.

А вот с соблюдением дистанции получилось не очень. Причём в этой части рекомендации Роспотребнадзора нарушали не только обычные горожане. Агентство Ура.РУ во время парада пересчитало количество присутствующих на главной трибуне. Получилось, что ранее согласованный список чиновников и силовиков вырос почти вдвое. За несколько дней до парада стало известно, что для большой гостевой трибуны введут систему пропусков. Благодаря ей, парад, например, смогли посмотреть родители курсантов и кадетов, участвовавших в марше. Не пропустили ектб парад Победы и ветераны. Немногочисленные представители поколения победителей заняли почетные места в первом ряду гостевой трибуны.

Парад Победы в Екатеринбург с гостевой трибуны также смотрел народный артист Сергей Безруков. СМИ заметили его рядом с главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным. Позже кадры екатеринбургского парада Сергей Безруков опубликовал в своем Instagram-аккаунте