Виталий Рувинский переизбран главным редактором сайта «Эха Москвы»

Он набрал 95% голосов.
Голосование было тайным, главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов завтра представит кандидатуру Рувинского генеральному директору радиостанции.
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Он набрал 95% голосов.
Голосование было тайным, главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов завтра представит кандидатуру Рувинского генеральному директору радиостанции.
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...