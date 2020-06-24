Россияне возвращают валюту на вклады в банки

Из-за коронавируса и вызванного им кризиса в течение последних месяцев наблюдался отток.

С постепенным ослаблением карантина, введенного из-за эпидемии, жители России перестали забирать деньги с банковских вкладов, и начали их пополнять. В итоге за месяц к 1 июня объем средств на валютных депозитах вырос более чем на 700 миллионов долларов, пишет газета РБК со ссылкой на статистику Центробанка. До этого россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков. От этой суммы пока вернулось менее 10%, поэтому, как отмечает издание, пока приток денег на вклады можно считать символическим. Но, поясняют эксперты, эта тенденция указывает на то, что люди стали меньше беспокоиться об экономической ситуации в стране.

Пиковый отток пришелся на март, когда из-за обвалов на нефтяном и фондовых рынках с валютных вкладов забрали почти 5 миллиардов долларов. Банкам пришлось ввезти в Россию рекордный объем наличных долларов, чтобы удовлетворить спрос.

Что касается рублевых вкладов, то в мои они немного сократились из-за длинных праздников и снижения доходов россиян, но в этом месяце ситуация стабилизировалась.