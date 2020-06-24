Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как две собаки получили травмы на рейсах Аэрофлота. Одна из них находилась в багажном отсеке во время выполнения рейса Москва-Симферополь – у собаки травмирована морда.
Еще одна собака пострадала во время перелета из Петропавловска-Камчатского в столицу. Владелица утверждает, что в Шереметьево получила клетку с выломанной дверцей. У животного поврежден глаз.
Проводится проверка после того, как две собаки получили травмы на рейсах Аэрофлота
Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как две собаки получили травмы на рейсах Аэрофлота. Одна из них находилась в багажном отсеке во время выполнения рейса Москва-Симферополь – у собаки травмирована морда.