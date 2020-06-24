Адвокаты Бабарико подали в генеральную прокуратуру жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности

Адвокаты претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико подали в генеральную прокуратуру жалобу по поводу нарушения презумпции невиновности в отношении их подзащитного. Они утверждают, что уже несколько дней не могут попасть к задержанному клиенту.

В Генеральной прокуратуре Белоруссии ранее заявили, что фигуранты дела Белгазпромбанка создали угрозу интересам национальной безопасности страны