Президент Киргизии срочно уезжает из Москвы

Сооранбай Жээнбеков не присутствовал на военном параде в Москве после того, как коронавирус обнаружили у двух членов киргизской делегации.

Пресс-служба главы государства сообщила, что Жээнбеков три дня проведет в изоляции, пока не будут готовы результаты его теста на COVID-19.

Агентства отмечают, что сегодня утром президент Киргизии побывал в Кремле.

Отметим, что Владимир Путин приехал на Красную площадь вместе с лидерами других стран, которые изъявили желание присутствовать на мероприятии. Президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Сербии сидели на трибунах вместе с ветеранами. Никакой социальной дистанции между ними не было.