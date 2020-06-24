Костырко выразил готовность сотрудничать с любыми экспертами для проверки состоятельности процедуры э-голосования

К проверке состоятельности процедуры электронного голосования привлечены разработчики игры World of Tanks.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко отметил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что готов сотрудничать с любыми экспертами для усовершенствования системы.

«У нас в рабочей группе разработчики игры World of Tanks, они нас проверяют. Мы рады любым экспертам. Но не в обиду будет сказано, полнота эксперта – это как флюс — односторонняя. Эксперт эксперту выразит свое мнение», — отметил А.Костырко.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20.00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19.59.