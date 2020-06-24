В мэрии рассказали о системе наблюдения в рамках электронного голосования по поправкам к Конституции РФ

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» как будет проходить наблюдение за электронным голосование.

«Наблюдение – это достаточно сложная техническая система, но мы постарались приблизить ее к традиционным видам наблюдения за голосованием.

Соответственно, как и все в онлайн, мы можем наблюдать онлайн. Есть три базовых интерфейса, благодаря которым можно наблюдать», — рассказал он.

Одни из способов, отметил А.Костырко, «самый простой – физический».

«У нас есть помещения для территориальной избирательной комиссии, как и обычный участок. Он находится в Москве в здании бывшего кинотеатра «35 ММ». Там установлены так называемые печатающие устройства. Все онлайн голоса, которые попадают с компьютеров граждан в зашифрованном виде, там на каждого избирателя стоит два принтера. Один печатает факт того, что участник, и далее серийный номер, который никак не связывается с человеком, по нему нельзя никак человек пробить, получить паспортные данные, он распечатает факт доступа к бюллетеню. Это продолжается онлайн, без перерыва круглосуточно. Это первая группа принтеров», — пояснил он.

Второй принтер, добавил А.Костырко, печатает зашифрованные голоса ."Тем самым ключом на компьютере избирателя, они попадают в блокчейн сеть и оттуда распечатывается этот зашифрованный голос. Соответственно количество зашифрованных листочков, которые упадут и количество зашифрованных голосов, оно совпадает. Нас проверяли в Мосгордуме, пересчитывали все эти принтеры, все бумаги, но это все было сделано, несмотря на количество. Несовпадений не было ни в одном бюллетене", — рассказал он.

В рамках второго способа наблюдения, сообщил А.Костырко, специалисты на территории участка и выводят в интернет «так называемую статистику».

«Раз в три часа будут основные наши параметры – сколько людей получило доступ к бюллетеню, сколько зашифрованных голосов попало в блокчейн-сеть. Это будет на сайте 2020og.ru , это будем печатать на портале mos.ru, и соответственно с него же будут выходить регулярные пресс-релизы», — сказал он.

Еще одна группа инструментов, добавил А.Костырко, – это онлайн инструменты. «Для разбирающихся, для тех, кто желает следить за голосованием ежесекундно, все транзакции есть в системе. Все действия пользователя, все действия системы они отображаются в так называемой ноде наблюдателя. И она выставлена в интернет, на сайте 2020.og.ru будет на нее ссылка, можно будет посмотреть: как это работает, как попадают сигналы, где какие прерывания, сколько подано, какая явка и так далее», — рассказал он.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10.00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20.00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19.59.