Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение

Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение. Данные будут собирать с помощью кодов, присваиваемых для участия, например, в конкурсах, организуемых на избирательных участках. Это выяснило издание «Медуза».

Викторины, конкурсы, лотереи, опросы и другие активности будут проводить на участках для голосования по всей стране для повышения явки. Но у них, как пишет «Медуза» со ссылкой на источники, есть и другая функция – контроль за явкой сотрудников крупных предприятий. Их руководители могут заранее загрузить списки работников в специальную систему votely.ru и присвоить каждому индивидуальный QR-код. А уже во время голосования волонтеры будут сканировать их с помощью специальных приложений, и, как утверждается в описании, «ответственные за мобилизацию» руководители предприятий, отраслевые министры, региональные руководители и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке голосующих в разрезе по разным предприятиям, отраслям или регионам. Есть возможность посмотреть, кто не проголосовал. «Медуза», которая получила доступ к демо-версии системы обнаружила, что в нее уже внесены несколько десятков крупных российский компаний, среди которых «Почта России», «Ростех», «Ростелеком», РЖД, «Лукойл», АФК «Система».

Издание выяснило, кто создал эту систему, но кто был ее заказчиком, неизвестно.

Уже несколько недель из разных регионов поступают свидетельства о принуждении к голосованию сотрудников бюджетных организаций и крупных предприятий с использованием административного ресурса