За сутки в России умерли 154 человека с коронавирусом, из них 14 в Москве

Показатели смертности превышают аналогичные данные за предыдущие дни.

По всей стране зафиксировано 7100 новых заболевших, в Москве – 811, то есть в предыдущие дни. В столице это один из самых низких показателей заболевания за сутки – минимальный с начала апреля. Во вторник коронавирусом заболели 7400 человек, в понедельник — на 200 больше, в воскресенье – на 300.

Самое высокое количество смертельных случаев отмечено в Петербурге, чуть меньше в Московской области, на третьем месте по числу смертей от COVID-19 находится российская столица. Далее следуют Пермский и Красноярский край, Орловская, Калининградская и Свердловская области. Такие данные приводит оперативный штаб. При этом статистика свидетельствует, что за прошедшие сутки выписали из больниц почти 12400 человек, из них в Москве 2020. Лечение от коронавируса в России сейчас продолжают 230 тысяч человек.

Большинство ограничений, принятых властями в связи с пандемией, сейчас сняли.