Президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на параде в Москве вместе с сыновьями

На мероприятие также приехали президенты Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Сербии.

В параде приняли участие военные 13 государств. Традиционно его принимал министр обороны.

На трибунах ветераны сидели вместе с высокопоставленными гостями. Никакой социальной дистанции между ними не было.

Военная техника в настоящее время возвращается к месту дислокации. Наблюдать за прохождением колонн в центре Москвы приехали тысячи москвичей. По свидетельству корреспондентов «Эха», полиция никак не реагировала на то, что люди не соблюдали необходимые санитарные правила.