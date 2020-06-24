Президент Киргизии не попал на военный парад в Москве, несмотря на то, что приехал для этого в Россию

Среди его окружения выявили коронавирус.

В киргизской делегации нашли двоих человек с коронавирусной инфекцией – это заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и один из сотрудников охраны. Все представители республики приехали в российскую столицу вчера, и в соответствии с санитарными нормами уже в Москве прошли тестирование на новую болезнь.

В связи выявленными случаями коронавируса президент Сооронбай Жээнбеков принял решение отказаться от участия в военном параде, и сегодня вернется обратно в Бишкек. В киргизском посольстве объявили, что и сам глава государства, и остальные члены делегации проведут в режиме изоляции как минимум три дня. В свою очередь в агентстве ТАСС сообщили, что на территории диппредстваительства введут дополнительные санитарные меры.

Тем временем на сайте президента России сказано, что этим утром Жээнбеков побывал в Кремле и участвовал во встрече с Владимиром Путиным.