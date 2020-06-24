База данных нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram попала в закрытую часть интернета

В частности, там указаны номера телефонов.

В закрытой части интернета оказались сведения о пользователях из России, информация о них занимает 30 процентов и 70 процентов аккаунтов принадлежат жителям из Ирана. Этот сегмент профессиональные пользователи называют Darknet. Попавший туда файл содержит большой объем информации — 900 Мбайт, сообщает сайт РБК со ссылкой на интернет-портал «Код Дурова». Его сотрудники обнаружили в закрытой части интернета свои личные телефоны и код по входу. Однако представители мессенджера Telegram подчеркнули, что большинство указанных в базе аккаунтов уже неактуальны.

Там пояснили, что информация может распространяться таким образом из-за встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. В то же время в пресс-службе Telegram заверили, что в прошлом году удалось значительно снизить масштаб и скорость подобных злоупотреблений.

На прошлой неделе Роскомнадзор снял ограничения с Telegram по согласованию с Генпрокуратурой