Тысячи москвичей приехали в центр столицы чтобы посмотреть за прохождением техники, которая участвовала в параде

Тысячи москвичей приехали в центр столицы чтобы лично посмотреть за прохождением военной техники, которая участвовала в военном параде на Красной площади. По свидетельству корреспондентов «Эха», никто из них не соблюдает социальную дистанцию. Большинство без средств индивидуальной защиты. Полиции в центре Москвы много.

Несмотря на нарушение правил, сотрудники правоохранительных органов замечаний никому не делают.



Военный парад на Красной площади продолжался один час 15 минут. Владимир Путин заявил, что именно на Советский Союз пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Перед началом парада президент пожал руки некоторым ветеранам – они, кстати, сидели на трибунах вместе с высокопоставленными гостями. Ранее сообщалось, что до этого ветераны находились на карантине.