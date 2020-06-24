Костырко: Записавшиеся на э-голосование, смогут проголосовать на участке 1 июля только после проверки членами УИК

Граждане, записавшиеся на электронное голосование, смогут проголосовать на участке 1 июля только после проверки членами избирательной комиссии факт отсутствия выдачи электронного бюллетеня. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Вы можете не голосовать с 25 по 30 июня, не получать электронный бюллетень. И 1 июля прийти на участок по месту жительства с паспортом. И в данном случае, даже если вы будете исключены на электронный участок, то член комиссии – только 1 июля – будет проверять, что вы не получали доступ к электронному бюллетеню. Такая возможность есть у всех комиссий и в Москве и в Нижегородской области», — сказал он.

А.Костырко пояснил, что для избиркомов разработаны три способа получения информации по факту выдачи гражданам электронных бюллетеней.

«Мы сделали три механизма. Стандартный способ: точно также как списки приходят на участок через инфраструктуру ГАС «Выборы». У них есть компьютер, откуда они распечатывают списки. В ночь между 20.00 30 числа 8 утра 1 числа к ним придут списки людей, которые были записаны на электронное голосование, но не приняли в нем участие. Это конкретный перечень лиц, который относится только к их участку и лежит перед глазами. Второй вариант: Минкомсвязи сделало сервис, так называемый, смсочный шлюз. Председатель комиссии сможет ввести номер паспорта человека, который был исключен на электронное голосование, но не голосовал. Просто в смску вводит серию, номер паспорта на специальный номер, который существует только для председателей УИКов, членов комиссий. И ему обратно приходит ответ «да», «нет». И еще есть возможность позвонить по телефону. Она традиционная и действует для всех участков в стране, которые работают по системе «мобильный избиратель». Он может позвонить в вышестоящую комиссию, там есть и электронный список, и бумажный, и возможность напрямую связаться с реестром избирателей», — заключил он.

Электронное голосование по поправкам к Конституции для москвичей начнется 25 июня в 10:00 и завершится в 20:00 30 июня.