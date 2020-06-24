Костырко: Разработанная система электронного голосования гарантирует невмешательство исполнительной власти

Разработанная система электронного голосования гарантирует невмешательство исполнительной власти. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Сама система гарантирует то, что голос человека не сможет заменить или подменить. Голос шифруется на устройстве и попадает в блокчейн сеть, все зашифровано. То есть никакая исполнительная власть, системные администраторы, работодатели об этом не узнают. И бюллетень, ссылка которого появляется только у гражданина на компьютере, она абсолютно анонимная. Ее бесполезно кому-то показывать, ее бесполезно открывать на чужом компьютере, ничего там не произойдет», — сказал он.

По словам А.Костырко, сама система сделана так, чтобы вместо «словесных гарантий сама техника обеспечивала безопасность и гарантию тайны анонимности голосования».

Голосование по поправкам к Конституции РФ будет проходить с 25 по 30 июня.