Путин: Миру нужна надежная система безопасности, чтобы защититься от новых опасных угроз

Об этом на военном параде по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне заявил Владимир Путин. Он сказал, что Россия никогда не забудет вклад союзников в приближение победы. При этом Путин акцентировал внимание на том, что нацизм победил именно Советский Союз.

По словам Путина, долг нынешнего поколения помнить о подвиге советских солдат.

Военный парад должен был состояться 9 мая, но был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации. Власти утверждают, что приняты все необходимые санитарные меры.

Во многих российских городах парады проходят без зрителей.