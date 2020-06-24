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Эксклюзив Эха 10:55, 24 июня 2020

Костырко: Около 23 тысяч заявок не прошли регистрацию на электронное голосование

Около 23 тысяч заявок не прошли регистрацию на электронное голосование по Конституции и были забракованы. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.
«Мы провели проверку все кабинетов с учетными записями по заявкам, все выверки и чистка уже закончены, и кроме 15 тысяч кабинетов (уже не прошедших проверку) есть 7,5 кабинетов, которые скомпрометированные по номеру телефона. Есть пользователи, так называемые «спящие кабинеты» – это кто больше года не заходил в свои кабинеты. Для нас это тоже подозрительно, их немного – около 500. Итого 22-23 тысяч кабинетов не смогут принять участие в голосовании», — сказал Костырко.

По словам А.Костырко, кабинетами с учетными данными граждан, ими занимается московский портал, федеральный портал, банки и различные другие организации, куда граждане вносят свои персональные данные. «Работа строится на системах мониторинга, когда из разных источников –это так или иначе появляется слитая база данных, учетки, телефоны, которые называются скомпрометированные. Эти площадки находятся под постоянным мониторингом, и источник, где появляется телефон, логин от почты или еще какие-то сведения, которые могут привести к личному кабинету граждан, то как правило все организации высылают сообщения», — пояснил он.

На московском портале, отметил он, как и на федеральном действует такая же практика. При этом, добавил А.Костырко, существуют такие «ситуативные действия». «Когда мошенники предлагают зарегистрироваться на портале с помощью поддельных данных, после чего включается таргетированный мониторинг кабинета. Все те даты и фамилии, которые были в расследовании (корреспондента «Дождя» – ЭМ), все случаи разбираются», — отметил он.

«Отмечу, что есть запрет на то, что не могут участвовать те граждане, данные которых не сопоставятся с эталонной базой (ГАС «Выборы»). До 5 июня времени было достаточно для проверки и сверкой по нескольким ведомствам, и мы сопоставили все. А после 5 июня времени в связи с выходными и праздничными днями – нет. Если что-то из проверок не проходило, то те заявки которые поступали после, получат отказ в свой личный кабинет», — пояснил А.Костырко.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы высоко оценил готовность к предстоящему электронному голосованию.



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