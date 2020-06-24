Костырко: Во избежание «двойного» голосования, записавшихся на э-голосование, вычеркнут из книги избирателей

Во избежание «двойного» голосования граждане, записавшиеся на электронное голосование, будут вычеркнуты из книги избирателей на участках по месту жительства. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Заявительная кампания была с 5 июня по 21 июня. В течение нее можно было записаться только на один вид голосования. Сопоставление, которое мы делали после 21 числа — окончательная выверка с ЦИКом, оно, в том числе, преследовало цель, чтобы остался только один вид голосования. Если вы на электронном, то во всех остальных списках в Москве и в Нижегородской области вы являетесь исключенным. Прямо в книге избирателей ваша фамилия по вашему месту жительству вычеркнуты и написано убыл на электронное голосование. Поэтому, если вы с паспортом придете на свой традиционный участок в дни проведения электронного голосования с 25 по 30 июня, то члены комиссии увидят вас вычеркнутым они не выдадут вам бюллетень», — сказал он.