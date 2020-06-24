Группа депутатов Мосгордумы требует от Сергея Собянина остановить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам

Соответствующее письмо опубликовано в телеграм-канале депутата Михаила Тимонова. Депутаты требуют начать служебные проверки для привлечения к ответственности должностных лиц.

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что ее ведомство получило лишь несколько десятков жалоб на использование административного ресурса в преддверии голосования. По ее словам, в основном это касается Москвы и Санкт-Петербурга