Монтаж трибун для гостей парада на Красной площади производился с учетом обеспечения безопасной дистанции между ними, — утверждает официальный представитель управделами президента Елена Крылова. По ее словам, нанесена разметка для рассадки.

Между тем, судя по телетрансляции, никакой особой дистанции между ветеранами и гостями парада нет.