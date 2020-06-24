Путин: На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом

«На советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить тотальное зло» — об этом Владимир Путин заявил на военном параде на Красной площади. По его словам, невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия.

Путин считает, что Россия обязана беречь и отстаивать правду о Великой Отечественной войне.