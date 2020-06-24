Темнокожие американские актеры и продюсеры призвали остановить дискриминацию афроамериканцев и проявления расизма

Обращение подписали 300 человек.

Призыв адресован представителям киноиндустрии Голливуда и средствам массовом информации. Их авторы письма обвинили в публичном изображении темнокожих, как представителей криминальных структур, а также заподозрили в одобрении коррупции и насилия. На американскую киноиндустрию возложена ответственность за поощрение превосходство одной расы над другой. По мнению инициаторов письма, на киноэкране темнокожим актерам дают воплощать образы преступников, что ассоциируется у многих зрителей с реальной жизнью.

Свои подписи под обращением оставили, в частности, актеры и продюсеры Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Идрис Эльба. Они отметили огромное влияние Голливуда на политику, культуру и формирование общественного мнения.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда во многих городах США и Европы прошли многочисленные акции против расизма.